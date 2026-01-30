EUA a caminho de novo 'shutdown' em meio a críticas democratas por mortes de manifestantes

Três meses após o último 'shutdown', os Estados Unidos devem retornar à meia-noite desta sexta-feira (30) a uma situação de paralisação orçamentária, apesar do acordo alcançado na quinta-feira entre a Casa Branca e os democratas, que deveria evitar uma crise duradoura. Em meio à indignação provocada pelas mortes de manifestantes contrários às operações anti-imigração ordenadas pelo presidente Donald Trump, a oposição democrata se recusou inicialmente a aprovar um pacote de gastos composto por seis projetos de lei destinados a financiar mais de 75% do governo federal.

Os democratas haviam prometido bloquear a medida, exceto em caso de separação e renegociação do financiamento do Departamento de Segurança Interna (DHS) para incluir salvaguardas sobre o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE), a agência de segurança pública mais bem financiada dos Estados Unidos.

O ICE, responsável pelas operações anti-imigração com fins de deportação, está na berlinda pelas mortes de manifestantes em Minneapolis. Caso aconteça, este será o segundo "shutdown" — quando o financiamento de todo ou de diferentes áreas do governo americano é temporariamente congelado — desde que Trump retornou à presidência, em janeiro de 2025. Contudo, esta paralisação pode durar pouco: Donald Trump anunciou na noite de quinta-feira que alcançou um compromisso com os democratas para que estes aprovem cinco dos seis itens que compõem o pacote orçamentário.

A parte que diz respeito à DHS, e portanto ao ICE, será negociada novamente nas próximas semanas. "O único fator que pode atrasar nosso país é outro longo e nefasto 'shutdown' do governo federal", afirmou o republicano em sua plataforma Truth Social. O Senado deverá submeter esse novo texto à votação nesta sexta-feira.

Mas, como a versão é diferente da que havia sido aprovada pela Câmara dos Representantes, a proposta de lei terá que retornar à Câmara, que não poderá votá-la até segunda-feira. Assim, o governo federal voltará a entrar em um cenário de paralisação parcial à meia-noite de sexta-feira. - "Brutalidade" -

O presidente republicano da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, declarou que os congressistas estudarão a nova versão assim que retornarem a Washington. "Vamos fazer isto imediatamente", declarou à imprensa durante a estreia em Washington do filme "Melania", produzido pela primeira-dama Melania Trump. Na semana passada, tudo indicava que o texto seria aprovado no Senado antes de 31 de janeiro, quando expira o prazo, mas os acontecimentos do sábado passado em Minneapolis mudaram o rumo da votação.