Economia do México cresce 0,7% em 2025, pior desempenho desde a pandemia de 2020

A economia do México cresceu 0,7% em 2025 em relação ao ano anterior, seu pior desempenho desde a pandemia de 2020, devido às persistentes tensões comerciais com os Estados Unidos, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira (30). A expansão anual do Produto Interno Bruto (PIB) do México, a segunda maior economia da América Latina depois da do Brasil, representa o pior resultado desde a contração de 8,5% registrada em 2020, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INEGI).

Em 2024, a economia mexicana havia crescido 1,2%.

O fraco desempenho de 2025 coincidiu com o retorno de Donald Trump à Casa Branca, quando ele liderou uma ofensiva protecionista global ao impor tarifas sobre as exportações de numerosos países. O México, que envia aos Estados Unidos mais de 80% de suas exportações, é particularmente vulnerável às políticas comerciais de Trump, o que gerou incerteza nos setores empresariais e no ambiente de negócios em geral. O resultado do crescimento, no entanto, ficou levemente acima do consenso das estimativas de analistas do setor privado, que projetavam uma expansão de apenas 0,4%, segundo a mais recente pesquisa do banco central mexicano.