'Difícil sobreviver': idosos de Kiev tremem de frio sem luz nem aquecimento após ataques russos

Tremendo de frio em seu apartamento em Kiev depois que os ataques russos a deixaram sem aquecimento, Lidia Teleschuk afirma que, aos 91 anos, não se lembrava de um inverno tão rigoroso desde a Segunda Guerra Mundial. Neste mês, a Rússia intensificou seus bombardeios contra a infraestrutura elétrica e térmica da Ucrânia, mergulhando os moradores da capital na escuridão e no frio, com temperaturas que caíram até -20 °C.

"Em 1942 foi ainda pior", disse Teleschuk. "Não havia um inverno como este desde então. Foi horrível. Será difícil sobreviver".

Os intensos bombardeios contra a capital ucraniana, que a Rússia não conseguiu tomar no início de sua invasão, obrigaram os moradores a buscar soluções improvisadas para se manter aquecidos. A situação tem sido especialmente dolorosa para pessoas idosas como Teleschuk. Em sua casa, sem energia elétrica, aquecimento e água quente, a mulher mostrou à AFP como passa o dia.

Passando a mão por seu frágil cabelo branco, imitou o gesto de aquecer água em um fogão a gás para se lavar pela manhã. Ela também despejou um pouco de água quente em garrafas plásticas, transformando-as em pequenas fontes de calor. "Mas não é suficiente, meus queridos. Só consigo me aquecer um pouco", disse.

A temperatura dentro de seu apartamento variava entre 8°C e 11°C. - "Ficam dormentes" - Voluntários da fundação Starenki, que distribui alimentos e itens de primeira necessidade a pessoas idosas, visitaram Teleschuk para saber como ela estava.

Ela sorriu quando uma deles, a diretora do programa, Alina Diachenko, lhe deu um cordão de luzes movido a pilhas. "Os voluntários tiram um tempo para conversar. Isso é muito importante, não apenas a comida, mas também a atenção", disse Diachenko. Yevgenia Yeromina, de 89 anos, não conseguia ouvir nada, mas também ficou muito feliz em ver os visitantes.