Desemprego registra leve queda na zona do euro em dezembro

O desemprego registrou leve queda em dezembro na zona do euro, a 6,2% da população ativa, contra 6,3% em novembro anterior, anunciou a agência Eurostat nesta sexta‑feira (30).

O número representa também uma leve diminuição na comparação com o mesmo mês do ano anterior (6,3%).

O dado engloba 20 países membros da zona do euro, o bloco da moeda única ao qual a Bulgária se uniu em 1º de janeiro.

No conjunto da União Europeia (UE), formada por 27 países, a taxa de desemprego permaneceu em 5,9%, muito perto do mínimo histórico (5,8%), sem variações em relação ao mês anterior nem ao mesmo período de 2024.

A Eurostat calcula que 13 milhões de pessoas estavam desempregadas na UE em dezembro, das quais 10,792 milhões correspondiam à zona do euro. 

Dentro da UE, a menor taxa de desemprego foi registrada na República Tcheca (3,1%) e a mais elevada na Finlândia (10,2%). 

Por sua vez, o desemprego entre os jovens (menores de 25 anos) diminuiu tanto na UE (-0,2 ponto, para 14,7%) como na zona euro (-0,1 ponto, para 14,3%), segundo a Eurostat.

