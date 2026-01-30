Departamento de Justiça dos EUA publicará nesta sexta-feira mais de 3 milhões de páginas do caso Epstein
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgará, nesta sexta-feira (30), mais de três milhões de páginas de arquivos do caso de Jeffrey Epstein, incluindo fotos e vídeos, anunciou o vice-procurador-geral, Todd Blanche.
Blanche afirmou que todas as imagens de mulheres serão censuradas, com exceção das de Ghislaine Maxwell, cúmplice de Epstein.
Epstein, um criminoso sexual condenado, morreu na prisão.
cl/md/mr/nn/aaDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente