Departamento de Justiça dos EUA abre investigação sobre direitos civis na morte de Alex Pretti

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) abriu nesta sexta-feira, 30, uma investigação federal por possíveis violações de direitos civis na morte de Alex Pretti, morador de Minneapolis baleado no último sábado, 24, por agentes da Patrulha de Fronteira, segundo autoridades federais. "Nós estamos analisando tudo o que possa esclarecer o que aconteceu naquele dia e também nos dias e semanas que antecederam o ocorrido", afirmou o vice-procurador-geral, Todd Blanche.

Blanche não detalhou os motivos que levaram o DOJ a abrir a investigação no caso de Pretti, mas disse que uma apuração semelhante não foi considerada necessária na morte de Renee Good, baleada por um agente da Imigração e Alfândega em Minneapolis, em 7 de janeiro.