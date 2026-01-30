Defesa de Israel estima morte de 70 mil palestinos durante guerra em Gaza, diz jornal

As Forças de Defesa de Israel (IDF) estimam que o número de palestinos mortos em decorrência da guerra na Faixa de Gaza seja de 70 mil, número próximo ao que havia sido apresentado pelo Ministério da Saúde palestino, controlado pelo grupo terrorista Hamas. É a primeira vez que uma autoridade israelense reconhece a precisão dos dados de um órgão palestino. A informação foi divulgada pelo jornal The Times of Israel, que ouviu um comandante do IDF sob condição de anonimato. Este alto funcionário militar, no entanto, não soube precisar exatamente quantos dos mortos são civis ou combatentes.

A declaração foi feita pouco mais de três meses após o cessar-fogo na Faixa de Gaza começar a ser implementado, o que abriu caminho para uma redução de hostilidades diretas, para uma facilitação da liberação de reféns e da troca de prisioneiros e para a entrada limitada de ajuda humanitária.