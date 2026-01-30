Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Companhia aérea portuguesa TAP anuncia retomada das operações na Venezuela

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A companhia aérea portuguesa TAP anunciou, nesta sexta-feira (30), que retomará os voos para a Venezuela a partir de 30 de março, um dia depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter ordenado a reabertura do espaço aéreo do país caribenho. 

"A TAP confirma que retomará os voos para a Venezuela em 30 de março", disse Filipe Moraes, porta-voz da empresa, à AFP. 

A Copa Airlines, do Panamá, e sua subsidiária colombiana, Wingo, anunciaram há três semanas a retomada de suas operações.

