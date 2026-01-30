Companhia aérea portuguesa TAP anuncia retomada das operações na Venezuela

A companhia aérea portuguesa TAP anunciou, nesta sexta-feira (30), que retomará os voos para a Venezuela a partir de 30 de março, um dia depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter ordenado a reabertura do espaço aéreo do país caribenho.

"A TAP confirma que retomará os voos para a Venezuela em 30 de março", disse Filipe Moraes, porta-voz da empresa, à AFP.