Arsenal tenta afastar pressão em sua luta para conquistar a Premier League após 22 anos

Liderando tanto a Premier League quanto a Liga dos Campeões, e ainda na disputa das duas copas nacionais, os torcedores do Arsenal sonham com títulos. Mas será que a equipe de Mikel Arteta conseguirá suportar a pressão em tantas frentes e finalmente conquistar o título da liga e encerrar um jejum de 22 anos? No último fim de semana, os 'Gunners' perderam por 3 a 2 para o Manchester United, reabrindo o debate sobre a fragilidade mental de uma equipe que costuma vacilar no final da temporada e cujo último título da Premier League data de 2004.

Os londrinos, que dominaram amplamente a primeira metade da temporada, ainda mantêm uma vantagem de quatro pontos sobre Manchester City e Aston Villa, com 15 jogos restantes, mas sua margem de erro está diminuindo.

Neste fim de semana, eles visitam o Leeds, uma equipe que precisa de pontos, enquanto o City joga contra o Tottenham e o Aston Villa recebe o Brentford em Birmingham. - Dúvidas sobre força mental do time - "Ainda existem dúvidas sobre a força mental da equipe", declarou o francês Patrick Vieira, um dos pilares do lendário Arsenal, um dos grandes times da Premier League nas décadas de 1990 e início dos anos 2000, após a derrota para o Manchester United.

"Eles precisam entender que, quando estão em campo, precisam jogar com mais energia e correr mais riscos. Eles têm qualidade", insistiu o ex-meia dos 'Gunners'. O Arsenal terminou como vice-campeão nas últimas três temporadas, e seu último título remonta ao primeiro ano de Arteta no comando, há seis anos (a Copa da Inglaterra de 2020). Nos últimos três jogos da Premier League, o Arsenal empatou com Liverpool e Nottingham Forest e perdeu para o Manchester United, um time que não vencia no Emirates desde 2019, num jogo em que os londrinos sofreram três gols pela primeira vez em três anos.

"Temos que mostrar a força mental que possuímos em campo quando chegar o dia do jogo", exigiu o próprio Arteta. "Perdemos um jogo... Vamos ver como reagimos a isso, mas estou convencido, porque conheço muito bem os meus jogadores e sei o quanto eles desejam (o título), que vamos reagir imediatamente", acrescentou. - Saka, longe de seu nível -

A falta de poder ofensivo no terço final do campo não é uma novidade para o Arsenal: nenhum jogador marcou mais de cinco gols, e mais da metade dos gols marcados nesta temporada vieram de bolas paradas ou gols contra dos adversários. A contratação junto ao Sporting do atacante sueco Viktor Gyökeres no início da temporada não se mostrou a solução para a busca de Mikel Arteta por um camisa 9 que garanta gols. E a maior estrela do time, o inglês Bukayo Saka, não marca há 13 partidas.