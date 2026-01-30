Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após divulgação de vídeo, Trump ataca enfermeiro morto por agentes federais

Autor Agência Estado
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou nesta sexta-feira (30) o enfermeiro Alex Pretti, que foi morto a tiros no sábado, 24, por agentes federais em Minneapolis, no Estado de Minnesota, em meio a protestos contra a atuação do Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira, conhecido pela sigla ICE.

Após a divulgação de um vídeo em que Pretti aparece em confronto com agentes do ICE 11 dias antes de morrer, Trump disse que o enfermeiro é um "agitador e, provavelmente, insurrecionista". "Alex Pretti viu sua reputação cair drasticamente com o vídeo recém-divulgado em que ele aparece gritando e cuspindo no rosto de um agente do ICE, que se manteve muito calmo e controlado", disse Trump, em publicação na rede Truth Social.

As mortes de Pretti e da poetisa Renee Nicole Good, dias antes, também em Minneapolis, causaram comoção nacional e impulsionaram as manifestações contra a política migratória de Trump.

O enfermeiro estava "descontrolado e fora de si" ao entrar em confronto com os agentes, segundo o presidente americano. "O agente do ICE manteve-se calmo e sereno, algo nada fácil de se fazer nessas circunstâncias!", concluiu Trump.

