Após divulgação de vídeo, Trump ataca enfermeiro morto por agentes federais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou nesta sexta-feira (30) o enfermeiro Alex Pretti, que foi morto a tiros no sábado, 24, por agentes federais em Minneapolis, no Estado de Minnesota, em meio a protestos contra a atuação do Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira, conhecido pela sigla ICE.

Após a divulgação de um vídeo em que Pretti aparece em confronto com agentes do ICE 11 dias antes de morrer, Trump disse que o enfermeiro é um "agitador e, provavelmente, insurrecionista". "Alex Pretti viu sua reputação cair drasticamente com o vídeo recém-divulgado em que ele aparece gritando e cuspindo no rosto de um agente do ICE, que se manteve muito calmo e controlado", disse Trump, em publicação na rede Truth Social.