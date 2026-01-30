Ao menos 25 pessoas morreram em incêndio que atingiu dois prédios em Calcutá

Pelo menos 25 pessoas morreram em um incêndio que atingiu dois prédios na megalópole indiana de Calcutá, anunciaram as autoridades locais nesta sexta-feira (30), enquanto as buscas continuam por cerca de 20 pessoas desaparecidas. O incêndio consumiu os prédios de uma empresa de decoração e de um restaurante de fast-food na segunda-feira, disse à AFP Sujit Bose, ministro do governo do estado de Bengala Ocidental responsável pelos serviços de bombeiros.

"O fogo começou de madrugada e surpreendeu quem dormia no prédio, antes de se alastrar rapidamente para outro edifício", explicou.