AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 31 DE JANEIRO DE 2026 ATÉ SÁBADO, 7 DE FEVEREIRO DE 2026 A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas SÁBADO, 31 DE JANEIRO DE 2026 América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Tensões entre EUA e Cuba - (até 28 de Fevereiro) (+) SÃO PAULO (Brasil) - Celebração do Ano Novo Chinês - 11H00 QUITO (Equador) - Equador impõe à Colômbia tarifa de 30% por falta de cooperação em segurança - (até 1 de Fevereiro)

(+) LOS ANGELES (Estados Unidos) - Processo contra Meta por vício em redes sociais - (até 27 de Fevereiro) Europa BRAUNSCHWEIG (Alemanha) - Processo de cinco acusados no escândalo 'dieselgate', o escândalo sobre emissões na Volkswagen - (até 28 de Dezembro 2026)

Ásia-Pacífico HONG KONG (China) - Jimmy Lai e Apple Daily em julgamento sob a lei de segurança nacional - (até 31 de Março 2026) DOMINGO, 1 DE FEVEREIRO DE 2026