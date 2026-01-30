Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 31 DE JANEIRO DE 2026 ATÉ SÁBADO, 7 DE FEVEREIRO DE 2026

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SÁBADO, 31 DE JANEIRO DE 2026

América

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Tensões entre EUA e Cuba -  (até 28 de Fevereiro)

 (+) SÃO PAULO (Brasil) - Celebração do Ano Novo Chinês -  11H00

 QUITO (Equador) - Equador impõe à Colômbia tarifa de 30% por falta de cooperação em segurança -  (até 1 de Fevereiro)

 (+) LOS ANGELES (Estados Unidos) - Processo contra Meta por vício em redes sociais -  (até 27 de Fevereiro)

Europa

 BRAUNSCHWEIG (Alemanha) - Processo de cinco acusados no escândalo 'dieselgate', o escândalo sobre emissões na Volkswagen -  (até 28 de Dezembro 2026)

Ásia-Pacífico

 HONG KONG (China) - Jimmy Lai e Apple Daily em julgamento sob a lei de segurança nacional -  (até 31 de Março 2026)

DOMINGO, 1 DE FEVEREIRO DE 2026

América

 LOS ANGELES (Estados Unidos) - 67º Premiação Anual Grammy - 

SEGUNDA-FEIRA, 2 DE FEVEREIRO DE 2026

América

 (+) BRASIL - Ministro Federal da Pesquisa, Bär, visita Brasil e Chile -  (até 6)

 BRASIL - Dia de Iemanjá -  15H00

SEXTA-FEIRA, 6 DE FEVEREIRO DE 2026

América

 (+) CABO CANAVERAL (Estados Unidos) - Lançamento da missão tripulada Artemis II ao redor da Lua (data a ser confirmada) -  (até 8)

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Taxa de desemprego -  11H30

Esportes

 (+) BOGOTÁ (Colômbia) - Promotoria intimou o ex-ciclista Luis Herrera para interrogatório por caso de assassinatos - 

