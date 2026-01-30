AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS
AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 31 DE JANEIRO DE 2026 ATÉ SÁBADO, 7 DE FEVEREIRO DE 2026
A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.
(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas
(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas
SÁBADO, 31 DE JANEIRO DE 2026
América
WASHINGTON (Estados Unidos) - Tensões entre EUA e Cuba - (até 28 de Fevereiro)
(+) SÃO PAULO (Brasil) - Celebração do Ano Novo Chinês - 11H00
QUITO (Equador) - Equador impõe à Colômbia tarifa de 30% por falta de cooperação em segurança - (até 1 de Fevereiro)
(+) LOS ANGELES (Estados Unidos) - Processo contra Meta por vício em redes sociais - (até 27 de Fevereiro)
Europa
BRAUNSCHWEIG (Alemanha) - Processo de cinco acusados no escândalo 'dieselgate', o escândalo sobre emissões na Volkswagen - (até 28 de Dezembro 2026)
Ásia-Pacífico
HONG KONG (China) - Jimmy Lai e Apple Daily em julgamento sob a lei de segurança nacional - (até 31 de Março 2026)
DOMINGO, 1 DE FEVEREIRO DE 2026
América
LOS ANGELES (Estados Unidos) - 67º Premiação Anual Grammy -
SEGUNDA-FEIRA, 2 DE FEVEREIRO DE 2026
América
(+) BRASIL - Ministro Federal da Pesquisa, Bär, visita Brasil e Chile - (até 6)
BRASIL - Dia de Iemanjá - 15H00
SEXTA-FEIRA, 6 DE FEVEREIRO DE 2026
América
(+) CABO CANAVERAL (Estados Unidos) - Lançamento da missão tripulada Artemis II ao redor da Lua (data a ser confirmada) - (até 8)
WASHINGTON (Estados Unidos) - Taxa de desemprego - 11H30
Esportes
(+) BOGOTÁ (Colômbia) - Promotoria intimou o ex-ciclista Luis Herrera para interrogatório por caso de assassinatos -