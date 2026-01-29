Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Wall Street fecha em baixa após resultado da Microsoft

Wall Street fecha em baixa após resultado da Microsoft

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Wall Street fechou em baixa nesta quinta-feira (29), pressionada pela queda da ação da Microsoft, cujos resultados trimestrais foram recebidos com pouco entusiasmo pelo mercado.

O Dow Jones subiu 0,11%, mas o Nasdaq caiu 0,72% e o S&P 500 fechou em baixa de 0,13%. No entanto, os níveis ficaram distantes das mínimas registradas durante o dia.

Apesar de resultados financeiros que superaram as expectativas, a Microsoft despencou 9,99%, aos US$ 433,50, o que representa uma perda de cerca de US$ 400 bilhões em valor de mercado.

"O pregão de hoje foi um pouco volátil, devido à fragilidade do setor de tecnologia", disse à AFP Angelo Kourkafas, da Edward Jones.

Os investidores analisaram uma série de resultados trimestrais divulgados na véspera após o fechamento do mercado. Os números da Microsoft, em particular, chamaram a atenção.

Pela primeira vez, a receita da empresa com serviços em nuvem ultrapassou os US$ 50 bilhões, mas sua margem diminuiu, devido aos investimentos em massa em centros de dados para a inteligência artificial (IA).

"Os investidores temem que os gastos importantes com investimentos destinados à IA não atendam às expectativas", explicou José Torres, da Interactive Brokers.

Após anos de grande entusiasmo com o desenvolvimento dessa tecnologia, "o mercado diferencia e recompensa agora as empresas capazes de converter esses investimentos em lucro, enquanto as demais são submetidas a um escrutínio maior", observou Angelo Kourkafas.

tmc/rl/lb/cjc/cr/lb/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar