Venezuela abre sua indústria petrolífera a investimentos privados sob pressão dos EUA

A Venezuela aprovou, nesta quinta-feira (29), a reforma à lei do petróleo que abre o setor totalmente aos investimentos privados, em consonância com os interesses dos Estados Unidos em operar no país após a deposição de Nicolás Maduro. A Assembleia Nacional aprovou cada um dos artigos do texto, que reforma uma lei de 2006 e agora passa para a sanção da presidente interina Delcy Rodríguez.

"Só coisas boas virão depois do sofrimento", disse o presidente do Parlamento e irmão de Delcy, Jorge Rodríguez, após a aprovação desta lei "para a história, para o futuro".

Delcy Rodríguez era a vice-presidente de Maduro e assumiu o poder após a captura do então mandatário em 3 de janeiro em uma operação militar americana, que incluiu bombardeios a Caracas e a outras regiões vizinhas. A reforma foi proposta pela própria presidente, que lidera uma reviravolta na histórica relação hostil com Washington. O presidente Donald Trump disse que Delcy Rodríguez era "formidável" e insistiu em seu interesse de que as petrolíferas americanas invistam na Venezuela.

A nova lei oferece mais garantias aos investidores privados, cede o controle estatal da exploração, e menos impostos. "Através da nova lei de hidrocarbonetos vamos conseguir novas receitas", disse o trabalhador do setor petroquímico Leonardo Castillo em uma manifestação de apoio a Delcy Rodríguez que seguia rumo ao palácio presidencial de Miraflores. O petróleo da Venezuela está sob um embargo imposto por Trump em 2019, durante o seu primeiro mandato.

A indústria foi prejudicada pelas sanções, mas também por anos de desinvestimentos, corrupção e má gestão. Chegou a produzir 1,2 milhão de barris diários em 2025, um feito se comparado aos 300 mil extraídos em 2020, mas ainda longe dos 3 milhões de seu pico histórico no início do século. - Fim do modelo de Chávez -

Após a operação militar em Caracas, Trump disse que controlaria a comercialização do petróleo venezuelano. Nos últimos dias, de fato, entregou ao país 500 milhões de dólares provenientes das vendas de petróleo a preço de mercado, sem os descontos determinados pelas sanções. A reforma aprovada joga por terra o modelo proposto por Hugo Chávez, pai da chamada Revolução Bolivariana.