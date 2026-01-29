UE adota novas sanções contra entidades do Irã, à medida que tensões no país persa aumentam

O Conselho de Relações Exteriores da União Europeia (UE) adotou novas sanções contra membros do governo do Irã, bem como integrantes da Procuradoria-Geral, da polícia e da Guarda Revolucionária do país persa, disse o ministro das Relações Exteriores da França, Jean Noel-Barrot, em comentários para jornalistas.

Segundo ele, as restrições também visam bloquear entidades responsáveis pela censura na internet. Ao todo, 21 pessoas e entidades estão proibidas de entrar em território europeu e seus bens foram congelados. A decisão acontece enquanto as tensões no país persa aumenta, com a escalada de ameaças dos EUA, diante protestos contra o regime do Líder Supremo, o aiatolá Ali Khamenei.