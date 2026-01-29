Ucrânia anuncia que Rússia entregou 1.000 corpos de soldados mortos

A Ucrânia anunciou nesta quinta-feira (29) que recebeu da Rússia mais 1.000 cadáveres, apresentados como soldados ucranianos mortos em combate.

"Foram efetuadas repatriações hoje e 1.000 corpos foram enviados à Ucrânia. Segundo a parte russa, correspondem a militares ucranianos", informou na plataforma de mensagens Telegram o centro responsável pelos prisioneiros de guerra.