Ucrânia anuncia que Rússia entregou 1.000 corpos de soldados mortos

A Ucrânia anunciou nesta quinta-feira (29) que recebeu da Rússia mais 1.000 cadáveres, apresentados como soldados ucranianos mortos em combate. 

"Foram efetuadas repatriações hoje e 1.000 corpos foram enviados à Ucrânia. Segundo a parte russa, correspondem a militares ucranianos", informou na plataforma de mensagens Telegram o centro responsável pelos prisioneiros de guerra.

Moscou informou, por sua vez, que recebeu de Kiev os corpos de 38 soldados russos. O Kremlin afirmou que a troca é parte dos acordos alcançados entre as delegações no ano passado em Istambul. 

As trocas de corpos de militares e de prisioneiros de guerra são um dos poucos âmbitos de cooperação entre as duas partes beligerantes, quase quatro anos após o início da invasão russa da Ucrânia.

