Trump vê avanço para paz no Oriente Médio e Ucrânia e diz que Hamas deve se desarmar

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (29) que há sinais de avanço para paz tanto no Oriente Médio quanto na guerra da Ucrânia. Sobre o conflito entre Israel e o Hamas, Trump disse que "parece que o Hamas vai se desarmar", mesma avaliação do enviado especial americano para o Oriente Médio, Steve Witkoff.

Segundo Witkoff, o grupo paramilitar "não tem outra escolha a não ser se desmilitarizar", acrescentando, durante reunião de gabinete, que as partes já estão na segunda fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Ele afirmou ainda que Washington vê progresso consistente nas negociações e que a implementação do acordo segue em curso.