Trump vê avanço para paz no Oriente Médio e Ucrânia e diz que Hamas deve se desarmar
O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (29) que há sinais de avanço para paz tanto no Oriente Médio quanto na guerra da Ucrânia. Sobre o conflito entre Israel e o Hamas, Trump disse que "parece que o Hamas vai se desarmar", mesma avaliação do enviado especial americano para o Oriente Médio, Steve Witkoff.
Segundo Witkoff, o grupo paramilitar "não tem outra escolha a não ser se desmilitarizar", acrescentando, durante reunião de gabinete, que as partes já estão na segunda fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Ele afirmou ainda que Washington vê progresso consistente nas negociações e que a implementação do acordo segue em curso.
No front europeu, Witkoff declarou que os ucranianos avaliam que "fizemos muito progresso para um acordo de paz" e indicou que as conversas trilaterais para encerrar a guerra continuarão dentro de uma semana. 'Um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia virá muito em breve", disse o emissário, sem fornecer detalhes.
Trump reforçou a narrativa de avanços ao relatar um contato direto com Vladimir Putin. Segundo ele, por causa do frio intenso, pediu ao presidente russo que não atacasse Kiev por uma semana, pedido que teria sido atendido. "Putin concordou em não atirar" por esse período, afirmou.
Durante a reunião, Trump também comentou, em tom descontraído, rumores de que teria cochilado em eventos oficiais. O republicano reconheceu que o último encontro de gabinete ficou "bem entediante" quando os jornalistas iniciaram rodada de perguntas e respostas, mas negou ter dormido. "Fechei os olhos, mas não dormi", disse.