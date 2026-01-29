Trump pressiona Irã por acordo nuclear e ameaça voltar a bombardear o país

"O próximo ataque será muito pior!", advertiu Trump, lembrando bombardeio de instalações nucleares em junho. Super-porta-aviões americano já está no Oriente Médio.O presidente dos EUA, Donald Trump , voltou a ameaçar o Irã nesta quarta-feira (28/01), pressionando o país do Oriente Médio por um acordo sobre seu programa nuclear . Os comentários de Trump foram feitos em uma publicação em sua rede social, a Truth Social, após autoridades militares anunciarem a chegada do super-porta-aviões USS Abraham Lincoln e outros navios de guerra às águas do Oriente Médio. "Espero que o Irã 'venha à mesa de negociações' rapidamente e chegue a um acordo justo e equitativo – SEM ARMAS NUCLEARES – que seja bom para todas as partes. O tempo está se esgotando", disse Trump, acrescentando que "uma enorme armada está a caminho do Irã". "Como eu disse ao Irã antes, FAÇAM UM ACORDO! Eles não fizeram, e houve a 'Operação Martelo da Meia-Noite', uma grande destruição do Irã. O próximo ataque será muito pior!" A Operação Martelo da Meia-Noite se refere aos ataques aéreos realizados pelos EUA no ano passado durante a guerra de 12 dias entre o Irã e Israel. Na ocasião, a Casa Branca acionou um armamento potente, capaz de atingir instalações nucleares subterrâneas no Irã. Irã se diz pronto para o diálogo O Irã rejeitou as tentativas de forçá-lo à mesa de negociações sob ameaças de ação militar. "Conduzir a diplomacia por meio de ameaças militares não pode ser eficaz nem útil", disse o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, em comentários televisionados nesta quarta-feira. "Se eles querem que as negociações se concretizem, certamente devem deixar de lado as ameaças, as exigências excessivas e o levantamento de questões ilógicas." A missão do Irã na ONU também publicou uma resposta, alertando que o Irã se defenderá contra quaisquer ataques dos EUA. "Da última vez que os EUA se envolveram em guerras no Afeganistão e no Iraque, desperdiçaram mais de 7 trilhões de dólares e perderam mais de 7 mil vidas americanas", diz o comunicado. "O Irã está pronto para o diálogo baseado no respeito mútuo e nos interesses — MAS, SE PRESSIONADO, SE DEFENDERÁ E RESPONDERÁ COMO NUNCA ANTES!" Trump ameaça o Irã pela 2ª vez neste ano Os comentários de quarta-feira marcam a segunda vez este ano em que o presidente dos EUA ameaçou atacar o Irã. Da primeira vez, no início do ano, Trump disse que agiria caso o regime teocrático em Teerã não cessasse a repressão violenta de manifestantes contrários ao regime. O americano acabou recuando depois, dizendo que havia recebido garantias de que as execuções planejadas de manifestantes haviam sido canceladas. O número de mortos nos protestos do Irã tem sido continuamente revisto e elevado. A Agência de Notícias de Ativistas de Direitos Humanos (HRANA), ONG com sede nos EUA, fala emmais de 6 mil mortes , a grande maioria manifestantes. O chanceler federal alemão, Friedrich Merz, disse nesta quarta-feira que os "dias do regime iraniano estão contados", pois ele "só consegue se manter no poder por meio de pura violência e terror contra sua própria população". "Pode ser uma questão de semanas, mas este regime não tem legitimidade para governar o país", disse Merz. As novas ameaças de Trump parecem girar em torno do programa nuclear iraniano. Teerã nega ter como objetivo produzir armas nucleares, mas enriqueceu urânio a níveis superiores aos necessários para fins civis . Os ataques do ano passado tiveram como alvo instalações nucleares , mas foram amplamente considerados insuficientes para frear o avanço do programa. md/ra (AFP, AP, DPA, Reuters)