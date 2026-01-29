Trump lida com consequências de ataque armado em Minneapolis, dois agentes de imigração são suspensos

O 'czar' da fronteira do presidente americano Donald Trump, Tom Homan, apresenta nesta quinta-feira (29), em Minneapolis, seu novo plano contra a imigração, após a suspensão dos agentes envolvidos no ataque armado fatal contra um enfermeiro. Os dois agentes de imigração foram suspensos desde sábado, quando Alex Pretti, de 37 anos, levou vários tiros depois de ser obrigado a se jogar no chão por agentes da Patrulha de Fronteira (CBP), durante uma luta corporal registrada em vídeo.

Minneapolis, principal cidade do estado de Minnesota, no norte do país, segue abalada pela morte de Pretti no sábado e pela de Renee Good, mãe americana da mesma idade, que morreu em 7 de janeiro, baleada por agentes da polícia de imigração (ICE).

As ações em Minnesota levaram Trump a reorganizar a hierarquia dos agentes de imigração mobilizados no estado e a substituir o polêmico Greg Bovino, conhecido por se deleitar com operações agressivas e televisionadas de imigração, por Homan, mais focado em políticas públicas. Homan deve conceder uma coletiva de imprensa às 7h (10h no horário de Brasília) nesta quinta-feira, em Minneapolis, informou a Casa Branca. Trump tentou conter a indignação expressa por diversos setores do espectro político e disse, na terça-feira, que queria "reduzir um pouco a tensão" em Minneapolis.

Nesta quarta-feira, recuou do tom conciliador ao acusar o prefeito da cidade, Jacob Frey, de estar "BRINCANDO COM FOGO" ao se recusar a mobilizar a polícia local para fazer cumprir a ofensiva federal contra a imigração. Frey respondeu na quarta-feira a Trump: "O trabalho da nossa polícia é garantir a segurança dos cidadãos, não fazer cumprir as leis federais de imigração", afirmou na rede social X. "Quero que evitem homicídios, não que cacem um pai trabalhador", acrescentou, em referência ao cidadão equatoriano pai de Liam Conejo Ramos, de cinco anos, ambos mantidos em um centro no Texas após serem detidos por agentes federais em Minneapolis, em 20 de janeiro.

A batalha política pode chegar ao Congresso, onde os democratas ameaçam bloquear verbas orçamentárias caso não haja reformas para conter operações de estilo militar das agências de imigração. Um juiz federal bloqueou temporariamente, nesta quarta-feira, a medida do governo de deter refugiados em Minnesota que aguardam a regularização da residência permanente e ordenou a libertação dos que estão presos. - Fúria -

Embora a Casa Branca insista que tem como alvo criminosos perigosos, o uso de homens encapuzados e fortemente armados para retirar pessoas das ruas, de suas casas e locais de trabalho provocou comoção generalizada. Tudo isso se transformou em fúria depois que agentes de imigração mataram à queima-roupa dois manifestantes americanos em Minneapolis, em episódios distintos: Alex Pretti e Renee Good. Stephen Miller, um dos principais assessores de Trump, inicialmente justificou a morte de Pretti, classificando-o como um "assassino em potencial", apesar de as imagens em vídeo mostrarem claramente que o enfermeiro não representava qualquer ameaça quando foi baleado pelas costas enquanto permanecia imobilizado no chão.