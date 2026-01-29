Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que vai retirar certificação de aviões canadenses

Autor AFP
Tipo Notícia

O presidente Donald Trump disse nesta quinta-feira (29) que os jatos da Bombardier e outras aeronaves canadenses vão perder sua certificação nos Estados Unidos até que o Canadá aprove os aviões da americana Gulfstream.

Trump fez o anúncio na plataforma Truth Social, em seu conflito mais recente com Ottawa. Também ameaçou com uma tarifa de 50% aos aviões canadenses vendidos para os Estados Unidos caso o Canadá mantenha a proibição da venda de "produtos da Gulfstream".

O presidente americano acusou o país vizinho de se negar, de forma "injustificável, ilegal e persistente", a garantir sua certificação aos aviões e jatos americanos Gulfstream 500, 600, 700 e 800.

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, minimizou nesta semana as ameaças recentes de Trump de impor tarifas de 100%, e disse que elas eram percebidas como uma estratégia de negociação comercial.

Desde que assumiu o cargo, em março passado, Carney havia evitado uma relação ruim com Trump. Porém, desde o discurso amplamente comentado do primeiro-ministro no Fórum Econômico Mundial, em Davos, o tom do presidente americano em relação ao Canadá é cada vez mais duro.

