Trump diz que vai retirar certificação de aviões canadenses

O presidente Donald Trump disse nesta quinta-feira (29) que os jatos da Bombardier e outras aeronaves canadenses vão perder sua certificação nos Estados Unidos até que o Canadá aprove os aviões da americana Gulfstream.

Trump fez o anúncio na plataforma Truth Social, em seu conflito mais recente com Ottawa. Também ameaçou com uma tarifa de 50% aos aviões canadenses vendidos para os Estados Unidos caso o Canadá mantenha a proibição da venda de "produtos da Gulfstream".