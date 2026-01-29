Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que teve conversa 'muito produtiva' com presidente mexicana

Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quinta-feira (29) que teve uma conversa telefônica "muito produtiva" com sua homóloga do México, Claudia Sheinbaum.

A conversa "foi extremamente boa para ambos os países", e foram abordados temas como "a fronteira, como combater o narcotráfico, e o comércio", afirmou em uma mensagem em sua plataforma Truth Social.

Em coletiva de imprensa, Sheinbaum havia classificado a conversa por telefone com Trump como "produtiva e cordial".

