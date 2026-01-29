Trump diz que Fed deveria 'reduzir substancialmente' as taxas de juros

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou nesta quinta-feira (29) a política monetária do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central), Jerome Powell, e disse que deveria “reduzir substancialmente” as taxas de juros.

Um dia após o Fed decidir manter a taxa inalterada, Trump publicou na sua plataforma Truth Social que não havia “absolutamente nenhuma razão” para não reduzi-la.