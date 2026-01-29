Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que Fed deveria 'reduzir substancialmente' as taxas de juros

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou nesta quinta-feira (29) a política monetária do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central), Jerome Powell, e disse que deveria “reduzir substancialmente” as taxas de juros. 

Um dia após o Fed decidir manter a taxa inalterada, Trump publicou na sua plataforma Truth Social que não havia “absolutamente nenhuma razão” para não reduzi-la.

“O Federal Reserve deveria reduzir substancialmente as taxas de juros, AGORA!”, afirmou. As taxas básicas de juros estão em uma faixa de 3,50% a 3,75%.

