Trump diz que EUA se dão bem com Venezuela e prevê retomada de voos e viagens ao país latino

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 29, durante reunião de gabinete, que o governo americano "está se dando muito bem com a Venezuela e com líderes venezuelanos", em mais um sinal de tentativa de reconfigurar a relação bilateral após a captura de Nicolás Maduro e a instalação de um governo interino em Caracas. Trump disse que empresas petrolíferas "trarão muita riqueza aos EUA e à Venezuela" e afirmou que Washington pretende permitir em breve a retomada do espaço aéreo comercial entre os dois países. Segundo ele, "americanos poderão viajar para a Venezuela em breve com segurança", sem detalhar prazos ou condições.

As declarações contrastam com o tom adotado recentemente por autoridades venezuelanas. No domingo, 25, a presidente interina, Delcy Rodríguez, afirmou estar "farta" das ordens vindas de Washington e disse que a política do país deve ser resolvida internamente, "sem potências estrangeiras". Após a derrubada de Maduro, Trump anunciou que o governo interino estaria sob tutela americana e que os EUA passariam a controlar o petróleo venezuelano. À época, o republicano afirmou que havia conversado com Rodríguez e que "estamos nos dando muito bem com a Venezuela".