Trump diz que 'espera' não ter que atacar o Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (29) que espera não ter que usar a força militar contra o Irã e que planejava ter mais conversas com Teerã sobre um possível acordo nuclear.

"Durante o meu primeiro mandato, reforcei as forças armadas, e agora temos um grupo que se dirige a um lugar chamado Irã, espero que não tenhamos que o utilizar", disse Trump aos jornalistas na estreia de um documentário sobre sua esposa Melania.