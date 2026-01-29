Trump diz que aproximação entre Reino Unido e China é 'muito perigosa'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou de "muito perigosa" a aproximação do Reino Unido com a China, depois que o primeiro-ministro britânico Keir Starmer se reuniu em Pequim com o mandatário Xi Jinping. "É muito perigoso que façam isso", disse o republicano aos jornalistas durante a estreia de um documentário sobre sua esposa Melania, quando um repórter lhe perguntou por sua reação diante do fato de que o Reino Unido faça negócios com a China.

Após o encontro nesta quinta entre Starmer e Xi, o chefe do governo britânico disse que a China é "um ator fundamental no cenário mundial" e é "vital construir uma relação mais sofisticada" entre ambos os países.