Trump diz que anunciará nesta 6ª feira seu escolhido para dirigir o Fed

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que anunciará na manhã desta sexta-feira (30) o nome de seu candidato para dirigir o Federal Reserve (Fed, o banco central americano), uma decisão bastante aguardada nos mercados.

O líder americano indicou nesta quinta que comunicaria sua decisão "amanhã pela manhã", ao chegar à pré-estreia de um documentário dedicado à sua esposa Melania Trump, em Washington.