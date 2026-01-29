Trump diz que anunciará 'na próxima semana' seu indicado para presidir o Fed

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (29) que anunciará na próxima semana o seu indicado para presidir o Federal Reserve (Fed, banco central), em substituição a Jerome Powell, a quem tem criticado reiteradamente por não reduzir as taxas de juros.

"Vamos anunciá-lo na próxima semana, acho, em algum momento (...) vamos anunciar o responsável pelo Fed", disse Trump em uma reunião do gabinete.