Trump diz estar trabalhando com Congresso para financiamento total do governo e evitar shutdown

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 29, que está trabalhando arduamente com o Congresso para garantir o financiamento total do governo, evitando um shutdown parcial até este sábado.

"A única coisa que pode desacelerar nosso país é outra longa e prejudicial paralisação do governo", escreveu Trump na rede Truth.

Segundo ele, republicanos e democratas no Congresso se uniram para garantir o financiamento da grande maioria do governo até setembro, ao mesmo tempo em que fornecem uma extensão para o Departamento de Segurança Interna.

"Espero que tanto republicanos quanto democratas deem um 'SIM' bipartidário muito necessário", acrescentou.

Tags

EUA Trump

