Tensões comerciais da era Trump empurram o Ocidente para a China

O britânico Keir Starmer é o mais recente líder ocidental a descongelar as relações comerciais com a China, uma mudança que, segundo analistas, é impulsionada pela volátil política tarifária dos Estados Unidos na era de Donald Trump. A visita do primeiro-ministro do Reino Unido a Pequim nesta semana, com o objetivo de promover uma cooperação "pragmática", ocorre após as dos líderes do Canadá, Irlanda, França e Finlândia.

"Existe uma verdadeira corrida entre os chefes de Governo europeus para se reunir com o (presidente chinês) Xi Jinping", explicou à AFP Hosuk Lee-Makiyama, diretor do Centro Europeu de Economia Política Internacional. Isto é "impulsionado pela rivalidade interna para garantir investimentos e acesso ao mercado antes das cúpula entre a China e os Estados Unidos em fevereiro e abril", precisou.

E não é só a China que parece mais atraente nestes dias: na terça-feira, Índia e União Europeia (UE) selaram um gigantesco acordo comercial que levou duas décadas de preparação, em um movimento para abrir novos mercados diante da tensa situação atual. Vietnã e UE também se comprometeram nesta quinta-feira a aprofundar a sua cooperação em matéria de comércio, tecnologia e segurança. Ainda assim, a Índia e outros mercados emergentes, como o bloco do Mercosul - que também fechou um acordo comercial com os europeus, embora atualmente esteja sob questionamento judicial - "são pequenos demais para sustentar as economias mais dependentes de exportações do mundo, que estão na Europa", afirmou Lee-Makiyama.

Por isso, não há outra alternativa a não ser recorrer a Pequim, apesar da preocupação com seu histórico em matéria de direitos humanos e das acusações de coerção econômica. - Já não é "confiável" - A imprevisível onda de tarifas de Trump indica que "os Estados Unidos já não são um parceiro comercial confiável", considerou William Alan Reinsch, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, sediado em Washington.

Quanto ao novo acordo de livre-comércio entre UE e Índia, "pode-se dizer que, ironicamente, as políticas de Trump o levaram à linha de chegada" vinte anos após o início das negociações, assegurou Reinsch à AFP. Starmer disse a Xi nesta quinta-feira que desenvolver a relação bilateral é "vital", enquanto o presidente chinês reiterou a necessidade de fortalecer laços diante das turbulências geopolíticas. Londres e Pequim desfrutaram do que descreveram como uma "era dourada" há uma década, mas seus vínculos enfraqueceram a partir de 2020, quando Pequim impôs uma severa lei de segurança nacional em Hong Kong, antiga colônia britânica.

No entanto, a China continua sendo o terceiro parceiro comercial mais importante do Reino Unido, e o governo de centro-esquerda de Starmer está interessado em impulsionar o crescimento econômico do país. Embora a UE também deseje estreitar relações com o gigante asiático, o atual desequilíbrio comercial preocupa o bloco, com um déficit de mais de 350 bilhões de dólares (1,85 trilhão de reais) em prejuízo dos europeus. - Mais ameaças de Trump -