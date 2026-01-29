Técnico de Senegal é suspenso por 5 jogos devido aos incidentes na final da Copa Africana de Nações

O técnico da seleção de Senegal, Pape Thiaw, foi suspenso por cinco jogos pela Confederação Africana de Futebol (CAF) e multado em 100 mil dólares (cerca de R$ 520 mil pela cotação atual) após os incidentes ocorridos durante a caótica final da Copa Africana de Nações (CAN) contra Marrocos, anunciou a CAF na noite de quarta-feira. O Senegal venceu por 1 a 0 na prorrogação, após uma partida marcada por controvérsias. Alguns jogadores senegaleses, a mando de Thiaw, abandonaram brevemente o campo para protestar contra a decisão do árbitro, apoiada pelo VAR, de assinalar um pênalti polêmico a favor de Marrocos nos minutos finais do tempo regulamentar.

Os torcedores senegaleses, furiosos, também tentaram invadir o campo.

No final, o jogador marroquino Brahim Díaz desperdiçou a penalidade, e os jogadores senegaleses retornaram para terminar a partida, que acabaram vencendo na prorrogação. Thiaw foi suspenso pelo Comitê Disciplinar da CAF por "conduta antidesportiva, violação dos princípios de fair play e integridade, e por prejudicar a imagem do futebol", afirmou a federação africana de futebol. Os atacantes senegaleses Iliman Ndiaye e Ismaila Sarr, que atuam na Premier League, também foram suspensos por duas partidas por "conduta antidesportiva contra o árbitro".

E a federação senegalesa foi multada em um total de US$ 615.000 (aproximadamente R$ 3,2 milhões) "pelo comportamento inadequado de seus torcedores, que prejudicou a imagem do futebol, e pela conduta antidesportiva de seus jogadores e comissão técnica, em violação aos princípios de fair play, lealdade e integridade". A seleção marroquina também foi punida: o lateral-direito Achraf Hakimi, do Paris Saint-Germain, recebeu uma suspensão de dois jogos, um deles com efeito imediato, por "conduta antidesportiva". O meio-campista Ismaël Saibari, que marcou pelo PSV Eindhoven na Liga dos Campeões na quarta-feira e tentou roubar a toalha do goleiro senegalês durante a final da Copa Africana de Nações, recebeu uma suspensão de três jogos, também por "conduta antidesportiva".