Sheinbaum cita conversa produtiva com Trump sobre comércio; presidente dos EUA elogia mexicana
A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou, em publicação no X, nesta quinta-feira, 29, que teve uma discussão "produtiva e cordial" com o presidente dos EUA, Donald Trump. Segundo ela, os líderes continuam realizando progressos em questões comerciais e na relação bilateral entre os dois países.
"Concordamos que ambas as equipes continuarão trabalhando juntas. Também tive o prazer de cumprimentar sua esposa, Melania, a quem conheci durante minha recente visita a Washington", escreveu na postagem.
Em coletiva de imprensa, Sheinbaum informou que a conversa com Trump durou cerca de 40 minutos e mencionou que representantes mexicanos seguem em contato com o Representante Comercial dos EUA, Jamieson Greer, para discutir o acordo comercial entre os países vizinhos, ainda que não haja nada concreto.
"Discutimos tarifas e barreiras não tarifárias com Trump. Ele me convidou para os EUA, mas não chegamos a um acordo sobre uma data", acrescentou, ao dizer que não conversaram sobre minerais críticos ou Cuba, mas que a revisão do Acordo EUA-México-Canadá (USMCA) está em andamento.
Na Truth Social, Trump também ressaltou que a conversa telefônica foi "muito produtiva" e considerou como "extremamente proveitosa" para ambos os países. "Grande parte da conversa foi focada na fronteira, no combate ao narcotráfico e no comércio", escreveu.
Segundo ele, os dois irão conversar novamente em breve, sem fornecer mais detalhes, e, futuramente, agendarão reuniões nos respectivos países. "O México tem uma líder maravilhosa e extremamente inteligente - eles devem estar muito felizes com isso!", adicionou.