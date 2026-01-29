Sheinbaum cita conversa produtiva com Trump sobre comércio; presidente dos EUA elogia mexicana

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou, em publicação no X, nesta quinta-feira, 29, que teve uma discussão "produtiva e cordial" com o presidente dos EUA, Donald Trump. Segundo ela, os líderes continuam realizando progressos em questões comerciais e na relação bilateral entre os dois países. "Concordamos que ambas as equipes continuarão trabalhando juntas. Também tive o prazer de cumprimentar sua esposa, Melania, a quem conheci durante minha recente visita a Washington", escreveu na postagem.

Em coletiva de imprensa, Sheinbaum informou que a conversa com Trump durou cerca de 40 minutos e mencionou que representantes mexicanos seguem em contato com o Representante Comercial dos EUA, Jamieson Greer, para discutir o acordo comercial entre os países vizinhos, ainda que não haja nada concreto.