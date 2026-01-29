Samsung registra lucro trimestral recorde graças à demanda por chips de IA

O grupo de tecnologia sul-coreano Samsung Electronics anunciou nesta quinta-feira (29) um lucro trimestral recorde, impulsionado pela forte demanda por chips de memória utilizados na Inteligência Artificial (IA).

A corrida global para construir centros de dados de IA e desenvolver esta tecnologia em rápida evolução provocou uma disparada dos pedidos por microchips avançados.