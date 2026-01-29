Questionada sobre apoio a ataque a Teerã, Kallas diz que região 'não precisa de nova guerra'

A Alta Representante da União Europeia, Kaja Kallas, foi questionada nesta quinta-feira, 29, se o bloco apoiaria um ataque do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao regime em Teerã, no que respondeu crer que a "região não precisa de uma nova guerra".

A pergunta foi feita em coletiva de imprensa seguido reunião do Conselho da União Europeia, ocasião na qual foi anunciado que o bloco designaria a Guarda Revolucionária do Irã como uma organização terrorista em razão da atuação do grupo nas repressão aos protestos no país.