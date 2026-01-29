Projeto de orçamento fracassa no Senado e EUA fica mais perto de novo 'shutdown'

Os Estados Unidos se aproximavam, nesta quinta-feira (29), de uma nova paralisação parcial do governo federal, após o fracasso de um projeto de orçamento no Senado, provocado pela oposição dos democratas, que exigem reformas da polícia migratória após os últimos acontecimentos em Minneapolis.

À meia-noite de sexta-feira, vários ministérios poderiam ficar em situação de "shutdown" ou paralisação, com a conseguinte suspensão técnica de milhares de funcionários que terão que permanecer em casa sem receber pagamento.