PF prende suspeito de preparar atentado do Estado Islâmico em São Paulo

A Polícia Federal (PF) prendeu nesta quinta-feira (29), no estado de São Paulo, um suspeito de preparar um atentado suicida e de manter vínculo com o grupo jihadista Estado Islâmico, informou uma fonte policial à AFP.

Segundo a PF, o detido "estava em atos preparatórios para a montagem de um colete com explosivos destinado à prática de um atentado terrorista suicida em território nacional".

A investigação contou com apoio do FBI.

Uma fonte da PF afirmou que há indícios de que o homem fazia parte do Estado Islâmico.

Ele foi preso no município de Bauru, no interior paulista.

Além do cumprimento de mandado de busca em sua residência, a polícia adotou medidas para acesso imediato a seu acervo eletrônico e comunicações.

A investigação segue em andamento e, por enquanto, não foram divulgados a data nem o local do ataque que ele supostamente planejava.

O Estado Islâmico perdeu território nos últimos anos, mas permanece ativo por meio de células em diferentes países. O Brasil nunca foi alvo de ataques jihadistas.

