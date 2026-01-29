Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pauta de videográficos

AFP Autor
* Itália-esportes-JO-Inverno

Mapa animado que mostra as diferentes sedes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de Milão-Cortina (de 6 a 22 de fevereiro e de 6 a 15 de março de 2026), no norte da Itália: os 13 locais de competição e as sedes das cerimônias de abertura e encerramento. Os Jogos vão reunir mais de 3.500 atletas de 93 países em 16 modalidades olímpicas e 6 esportes paralímpicos. - DISPONÍVEL

Maria Cecilia REZENDE

Gráficos

