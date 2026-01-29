Operação anti-imigração em Minneapolis é 'invasão contra a nossa democracia', diz prefeito

O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, denunciou nesta quinta-feira (29) como uma "invasão" as operações anti-imigrantes ordenadas pelo governo de Donald Trump naquela cidade, que deixaram dois manifestantes americanos mortos em confrontos com agentes federais.

"Sinto o apoio de todo o país e reconhecemos que uma grande cidade americana está vivendo uma invasão. É uma invasão contra a nossa democracia, a nossa república e cada um de nós", disse ele em uma conferência de prefeitos em Washington.