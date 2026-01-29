Novos vídeos mostram Alex Pretti em confronto com agentes federais dias antes de ser morto

As imagens registram a confusão ocorrida em 13 de janeiro, quando Pretti aparece gritando com os agentes, chutando a lanterna traseira de um veículo oficial e sendo levado ao chão por eles durante um protesto contra operações de imigração na cidade.

Vídeos divulgados na quarta-feira mostram um confronto entre Alex Pretti e agentes federais de imigração em Minneapolis, 11 dias antes dele ser baleado e morto por agentes da Patrulha da Fronteira dos Estados Unidos em 24 de janeiro.

Donald Trump Jr., filho mais velho do presidente, publicou um dos vídeos no X e comentou: "Apenas um observador pacífico e legal".

A divulgação dessas imagens reacendeu o debate nacional sobre a morte de Pretti, de 37 anos, que era enfermeiro de terapia intensiva no Centro Médico de Veteranos de Minneapolis e foi morto por agentes federais em meio às tensões por operações de imigração na cidade.

Steve Schleicher, advogado que representa os pais de Pretti, disse que o desentendimento anterior não justificava de forma alguma o fato de os policiais terem atirado fatalmente no sábado, 24. "Uma semana antes de Alex ser morto a tiros na rua - apesar de não representar nenhuma ameaça para ninguém - ele foi violentamente agredido", disse Schleicher em um comunicado por escrito.

A Divisão de Investigações de Segurança Interna está analisando os novos vídeos, disse um porta-voz do departamento. Não se sabe se algum dos policiais envolvidos no primeiro confronto também estava presente quando Pretti foi morto.