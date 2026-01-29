Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Novos vídeos mostram Alex Pretti em confronto com agentes federais dias antes de ser morto

Autor Agência Estado
Vídeos divulgados na quarta-feira mostram um confronto entre Alex Pretti e agentes federais de imigração em Minneapolis, 11 dias antes dele ser baleado e morto por agentes da Patrulha da Fronteira dos Estados Unidos em 24 de janeiro.

As imagens registram a confusão ocorrida em 13 de janeiro, quando Pretti aparece gritando com os agentes, chutando a lanterna traseira de um veículo oficial e sendo levado ao chão por eles durante um protesto contra operações de imigração na cidade.

Donald Trump Jr., filho mais velho do presidente, publicou um dos vídeos no X e comentou: "Apenas um observador pacífico e legal".

A divulgação dessas imagens reacendeu o debate nacional sobre a morte de Pretti, de 37 anos, que era enfermeiro de terapia intensiva no Centro Médico de Veteranos de Minneapolis e foi morto por agentes federais em meio às tensões por operações de imigração na cidade.

Steve Schleicher, advogado que representa os pais de Pretti, disse que o desentendimento anterior não justificava de forma alguma o fato de os policiais terem atirado fatalmente no sábado, 24. "Uma semana antes de Alex ser morto a tiros na rua - apesar de não representar nenhuma ameaça para ninguém - ele foi violentamente agredido", disse Schleicher em um comunicado por escrito.

A Divisão de Investigações de Segurança Interna está analisando os novos vídeos, disse um porta-voz do departamento. Não se sabe se algum dos policiais envolvidos no primeiro confronto também estava presente quando Pretti foi morto.

*Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

EUA

