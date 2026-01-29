Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Meta dispara e Microsoft despenca em Wall Street após publicação de resultados

Autor AFP
AFP Autor
As ações da Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) dispararam nesta quinta-feira (29) na Bolsa de Nova York, no dia seguinte à publicação de resultados trimestrais superiores ao esperado, enquanto os papéis da Microsoft despencaram, depois de apresentar um desempenho que não convenceu o mercado.

Por volta das 14h40 GMT (11h40 de Brasília), a Meta operava em alta de 8,06%, a 727,08 dólares, o que supõe um aumento de mais de 150 bilhões de dólares (R$ 777,4 bilhões) em capitalização de mercado.

Ao contrário, os papéis da Microsoft registravam queda acentuada de 9,90%, a 433,95 dólares, o que representa uma perda de cerca de 50 bilhões de dólares (R$ 259 bilhões) de valorização.

