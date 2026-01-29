Menino equatoriano detido por agentes migratórios nos EUA está 'deprimido e triste', diz congressista

O menino equatoriano de cinco anos que foi detido em Minneapolis pela polícia migratória dos Estados Unidos está "deprimido e triste", informou na quarta-feira (28) o deputado democrata Joaquín Castro após visitá-lo no centro em que o menor permanece com o pai. As imagens da detenção de Liam Conejo Ramos, que usava um gorro azul com orelhas de coelho e uma mochila do Homem-Aranha quando foi colocado sob custódia por um agente do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE), rodaram o mundo.

O menino e seu pai foram detidos em 20 de janeiro durante as operações anti-imigração no estado de Minnesota ordenadas pelo governo de Donald Trump. Durante as operações, dois cidadãos americanos morreram baleados por agentes federais nas últimas semanas.

Castro visitou o menino de cinco anos e seu pai, Adrián Conejo Arias, no centro de detenção para famílias migrantes de Dilley, no Texas. "O pai diz que (o menino) não é o mesmo, que está dormindo muito porque está deprimido e triste", afirmou o representante democrata pelo Texas em um vídeo publicado na rede social X. O congressista argumenta que a família está no país em situação legal e que ambos deveriam ser liberados. "Estou preocupado com a saúde mental dele", acrescentou Castro.