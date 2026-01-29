Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

McLaren enfrenta problema no motor durante testes da F1

Autor AFP
AFP Autor
A McLaren, equipe britânica de Fórmula 1 vencedora dos dois últimos Mundiais de construtores, revelou nesta quinta-feira (29) que enfrentou um problema no sistema de alimentação de combustível do seu motor Mercedes durante o penúltimo dia de testes privados de pré-temporada em Montmeló (Barcelona).

O atual campeão da F1, o piloto britânico Lando Norris, testou o carro na quarta-feira, e nesta quinta seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri, ficou encarregado de pilotar o MCL40, completando 48 voltas (mais de 223 quilômetros) durante a manhã no Circuito da Catalunha.

"Durante o intervalo para o almoço, a equipe descobriu um problema no sistema de alimentação de combustível, o que exigiu um diagnóstico completo", revelou a McLaren em um comunicado.

Para a escuderia, este foi o segundo dia de testes em Montmeló, e o plano foi interrompido pelo incidente.

"A equipe está trabalhando duro para deixar o carro nas melhores condições possíveis para a sessão de amanhã (sexta-feira)", acrescentou, sem dar mais detalhes sobre a natureza do problema com o motor híbrido (térmico e elétrico) da Mercedes-AMG.

Piastri completou sua melhor volta nesta quinta-feira em 1 minuto, 18 segundos e 419 milésimos, fazendo o quarto melhor tempo entre os pilotos na pista.

"Os carros serão completamente diferentes (em 2026, com os novos regulamentos técnicos) em comparação com o que vimos nos últimos anos", enfatizou o australiano.

Desde segunda-feira, Montmeló é o cenário de uma semana de testes fechados, sem espectadores e nem jornalistas, com a participação da maioria das equipes de Fórmula 1.

Nesta quinta, a Aston Martin testou pela primeira vez o seu novo carro, o primeiro desde a chegada do engenheiro britânico Adrian Newey.

O piloto canadense Lance Stroll, filho do bilionário proprietário da equipe, Lawrence Stroll, foi o primeiro a pilotar o carro na pista, seguido pelo veterano espanhol Fernando Alonso, de acordo com um comunicado da escuderia.

Enquanto isso, a Mercedes, com o britânico George Russell e o italiano Kimi Antonelli, completou 500 voltas no circuito em três dias, sendo a equipe com mais quilômetros percorridos entre todas.

Em fevereiro haverá duas sessões de testes oficiais no Bahrein, o que proporcionará uma visão mais clara da situação de cada equipe antes do início da nova temporada, que começará em Melbourne, na Austrália, de 6 a 8 de março.

