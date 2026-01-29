Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mano Menezes assume como novo técnico da seleção peruana 

Autor AFP
Tipo Notícia

O ex-técnico da seleção brasileira Mano Menezes assumirá o comando da seleção peruana, com a missão de reerguer uma equipe mergulhada em fracassos, anunciou a Federação Peruana de Futebol (FPF) nesta quinta-feira (29).

Menezes, de 63 anos, será o sétimo brasileiro a comandar o Peru, que não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte.

O último técnico brasileiro a comandar a seleção peruana foi Paulo Autuori, que fracassou em sua tentativa de levar o Peru ao Mundial de 2006, na Alemanha.

"Quero dar as boas-vindas ao nosso treinador, Mano Menezes", disse o presidente da FPF, Agustín Lozano, durante a apresentação do técnico brasileiro, que estava presente no evento.

O Peru se classificou para a Copa do Mundo apenas uma vez neste século, para a Rússia em 2018, sob o comando do técnico argentino Ricardo Gareca.

Nas últimas Eliminatórias, a seleção peruana teve sua pior campanha na história, terminando em nono lugar entre dez seleções.

"Sabemos que os últimos anos não foram tão brilhantes, mas estamos aqui para recolocar o Peru nos trilhos e fazer com que a seleção volte a ser uma potência", disse Mano Menezes na entrevista coletiva após sua apresentação.

O treinador gaúcho tem o grande desafio de assumir o comando de uma equipe desmoralizada após o fracasso nas últimas eliminatórias para a Copa do Mundo. 

Ele previu tempos melhores para a seleção peruana: "Vamos construir um projeto de quatro ou cinco anos. Prometemos ao povo peruano que viemos aqui para trabalhar muito duro".

