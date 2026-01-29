Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lula fará cirurgia de catarata em um olho nesta 6ª feira

Lula fará cirurgia de catarata em um olho nesta 6ª feira

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva será operado nesta sexta-feira (30) para a remoção de uma catarata em seu olho esquerdo, informou o Palácio do Planalto nesta quinta-feira (29).

O mandatário, de 80 anos, realizou "exames pré-operatórios" esta manhã e a cirurgia está marcada para a sexta-feira, segundo um comunicado do Planalto.

Na quarta-feira, Lula participou do Fórum Econômico Internacional América Latina e Caribe no Panamá, batizado como a Davos latino-americana.

Nesta quinta, Lula "segue rotina de trabalho" na Granja do Torto em Brasília, detalha a nota.

O Planalto não informou se o presidente terá que se afastar de suas funções após o procedimento.

O chefe de Estado brasileiro tem uma reunião prevista com seu colega americano Donald Trump em Washington em março.

Em 2024, Lula foi operado devido a uma hemorragia intracraniana provocada por um acidente doméstico.

jss/app/mel/rpr/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

governo lula

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar