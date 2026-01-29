Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lucro trimestral da Apple dispara graças às vendas de iPhones na China

Lucro trimestral da Apple dispara graças às vendas de iPhones na China

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Apple anunciou nesta quinta-feira (29) um lucro líquido recorde nos últimos três meses de 2025, impulsionado pelo aumento das vendas do iPhone, seu produto emblemático, na China.

O gigante da tecnologia registrou ganhos de 42,1 bilhões de dólares, com receitas de 143,8 bilhões de dólares no trimestre.

"O iPhone teve o melhor trimestre já registrado, graças a uma demanda sem precedentes", afirmou o diretor-presidente da empresa da maçã, Tim Cook, em um boletim de resultados.

As vendas do iPhone cresceram em todo o mundo, alcançando 25,5 bilhões de dólares no crucial mercado chinês no último trimestre do ano passado, frente a 18,5 bilhões de dólares no mesmo período do ano anterior, segundo a empresa.

gc/arp/cjc/mr/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar