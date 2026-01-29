Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Irã deve 'estar preparado para estado de guerra', diz vice-presidente iraniano

Autor AFP
O Irã deve "estar preparado para um estado de guerra", declarou, nesta quinta-feira (29), o vice-presidente iraniano, Mohamad Reza Aref, depois que os Estados Unidos mobilizaram um porta-aviões para a região como ameaça em resposta à repressão dos protestos na república islâmica.

"Hoje, devemos estar preparados para um estado de guerra. Nossa estratégia é que nunca começamos uma guerra, mas se nos for imposta, nos defenderemos", afirmou o primeiro vice-presidente iraniano, citado pela agência de notícias Irna.

