Grupo petroquímico Dow cortará 4.500 postos de trabalho

O grupo petroquímico americano Dow anunciou a redução de cerca de 4.500 postos de trabalho com um plano de transformação que inclui o uso da inteligência artificial (IA) e da automação para melhorar a produtividade, segundo a empresa em um comunicado publicado nesta quinta-feira (29). O plano permitirá obter cerca de US$ 2 bilhões (R$ 10,4 bilhões, na cotação atual) adicionais em lucro operacional, indicou.

A empresa enfrenta dificuldades, após encerrar 2025 com um prejuízo líquido de US$ 2,6 bilhões (R$ 14,5 bilhões, na cotação daquele ano), ante um lucro líquido de US$ 1,1 bilhão em 2024 (R$ 5,9 bilhões, na cotação da época).