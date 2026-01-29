Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grupo petroquímico Dow cortará 4.500 postos de trabalho

Grupo petroquímico Dow cortará 4.500 postos de trabalho

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O grupo petroquímico americano Dow anunciou a redução de cerca de 4.500 postos de trabalho com um plano de transformação que inclui o uso da inteligência artificial (IA) e da automação para melhorar a produtividade, segundo a empresa em um comunicado publicado nesta quinta-feira (29).

O plano permitirá obter cerca de US$ 2 bilhões (R$ 10,4 bilhões, na cotação atual) adicionais em lucro operacional, indicou.

A empresa enfrenta dificuldades, após encerrar 2025 com um prejuízo líquido de US$ 2,6 bilhões (R$ 14,5 bilhões, na cotação daquele ano), ante um lucro líquido de US$ 1,1 bilhão em 2024 (R$ 5,9 bilhões, na cotação da época).

A empresa calcula que terá custos de entre US$ 1,1 e US$ 1,5 bilhão (R$ 7,8 bilhões), dos quais entre US$ 600 e 800 milhões (R$ 3,1 bilhões e R$ 4,1 bilhões) corresponderão a indenizações pelas 4.500 demissões.

"Esperamos que estes esforços tragam pelo menos US$ 2 bilhões em lucros adicionais no curto prazo", declarou o diretor executivo do grupo, Jim Fitterling, citado no comunicado. 

O grupo, que emprega 36.000 pessoas ao redor do mundo, já havia anunciado em 2025 medidas de economia para se ajustar a uma conjuntura desfavorável, entre elas o adiamento de um projeto de usina no Canadá.

lem/jbo/nn/ad/yr/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua empresas

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar