Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fundo soberano norueguês anuncia resultado expressivo em 2025

Fundo soberano norueguês anuncia resultado expressivo em 2025

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O fundo soberano da Noruega, o maior do mundo, registrou lucro de 2,362 trilhões de coroas, o equivalente a 246,48 bilhões de dólares (1,28 trilhão de reais) em 2025, impulsionado pelos investimentos em tecnologia e finanças.

Alimentado pelas receitas do petróleo e do gás do Estado norueguês e investindo em diferentes categorias de ativos em todo o mundo, o fundo viu o seu valor atingir a soma colossal de 21,268 trilhões de coroas (2,2 trilhões de dólares, 11,4 trilhões de reais) no final do ano.

"O fundo registrou um desempenho muito sólido em 2025", afirmou o seu diretor, Nicolai Tangen, em um comunicado.

"As ações dos setores de tecnologia, finanças e matérias-primas se destacaram, dando uma contribuição significativa para o desempenho global", acrescentou.

Em termos percentuais, o rendimento foi de 15,1% em 2025. Os investimentos em renda variável, que representavam 71,3% da carteira no final do ano, renderam 19,3%. 

O fundo investe em quase 7.200 empresas em todo o mundo e detém, em média, cerca de 1,5% de todas as companhias cotadas em Bolsa do planeta. 

As maiores participações, em valor, estão no setor de tecnologia americana: Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet e Amazon.

Os investimentos em renda fixa (26,5% dos seus ativos) ganharam 5,4% e os investimentos imobiliários (1,7% da carteira) 4,4%. Os investimentos em projetos de energias renováveis não cotados em Bolsa, embora ainda sejam marginais, registraram um rendimento de 18,1%.

phy/yk/pb/avl/fp-jc

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

empresas

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar