Expectativa de vida da população dos EUA sobe para 79 anos, o maior patamar da história

A expectativa de vida nos Estados Unidos subiu para 79 anos em 2024, a maior marca da história do país. Informações preliminares mostram que a trajetória positiva continuou no ano passado. O fim da pandemia de covid-19 e a redução das taxas de mortalidade de doenças cardíacas, do câncer e de overdoses de drogas, entre outras condições, são os principais fatores para a melhora do indicador. Os dados foram publicados nesta quinta-feira (29) pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

Durante décadas, a expectativa de vida aumentou continuamente nos Estados Unidos e chegou ao pico em 2014, próxima dos 79 anos. A situação permaneceu estável até a eclosão da pandemia de covid-19, quando o indicador caiu para menos de 76 anos e meio, em 2021. Desde então, o número tem se recuperado.