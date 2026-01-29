Democratas no Senado bloqueiam pacote de financiamento do governo para controle de imigração

Democratas bloquearam nesta quinta-feira, 29, a legislação para financiar o Departamento de Segurança Interna e várias outras agências, enquanto continuavam a negociar com os republicanos e a Casa Branca novas restrições para a onda de medidas de fiscalização da imigração do presidente Donald Trump. A votação, com placar de 55 a 45, ocorreu enquanto os democratas ameaçaram uma paralisação parcial do governo quando o dinheiro acabasse na próxima sexta-feira, 30. Mas Trump disse pouco antes da votação que "não queremos uma paralisação" e que os dois lados estavam discutindo um possível acordo para separar o financiamento da segurança interna do resto da legislação e financiá-lo por um curto período.

Dois manifestantes foram mortos por agentes federais neste mês em Minneapolis, gerando uma onda de protestos pelo país. Democratas apresentaram uma lista de exigências na quarta-feira, incluindo que os policiais tirem suas máscaras, se identifiquem e obtenham mandados de prisão. Se essas exigências não forem atendidas, democratas afirmam que estão preparados para bloquear o amplo projeto de lei de gastos, negando aos republicanos os votos necessários para aprová-lo e provocando uma paralisação (shutdown).