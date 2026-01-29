Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Democratas no Senado bloqueiam pacote de financiamento do governo para controle de imigração

Democratas no Senado bloqueiam pacote de financiamento do governo para controle de imigração

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Democratas bloquearam nesta quinta-feira, 29, a legislação para financiar o Departamento de Segurança Interna e várias outras agências, enquanto continuavam a negociar com os republicanos e a Casa Branca novas restrições para a onda de medidas de fiscalização da imigração do presidente Donald Trump.

A votação, com placar de 55 a 45, ocorreu enquanto os democratas ameaçaram uma paralisação parcial do governo quando o dinheiro acabasse na próxima sexta-feira, 30. Mas Trump disse pouco antes da votação que "não queremos uma paralisação" e que os dois lados estavam discutindo um possível acordo para separar o financiamento da segurança interna do resto da legislação e financiá-lo por um curto período.

Dois manifestantes foram mortos por agentes federais neste mês em Minneapolis, gerando uma onda de protestos pelo país. Democratas apresentaram uma lista de exigências na quarta-feira, incluindo que os policiais tirem suas máscaras, se identifiquem e obtenham mandados de prisão. Se essas exigências não forem atendidas, democratas afirmam que estão preparados para bloquear o amplo projeto de lei de gastos, negando aos republicanos os votos necessários para aprová-lo e provocando uma paralisação (shutdown).

O líder democrata no Senado, Chuck Schumer, de Nova York, disse que os democratas não darão os votos necessários até que a Agência de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) seja "controlada e reformulada" e que este é "o momento da verdade". "O povo americano apoia a aplicação da lei. Apoia a segurança nas fronteiras. Não apoia o ICE aterrorizando as nossas ruas e matando cidadãos americanos", afirmou Schumer.

Ele pressionou os republicanos e a Casa Branca a retirar o financiamento da Segurança Interna do resto do projeto de lei, que inclui verbas para o Departamento de Defesa e outras agências. No acordo em discussão, a Segurança Interna continuaria a ser financiada, mas por um curto período de tempo, para permitir negociações sobre as exigências dos democratas. Outras agências incluídas no projeto de lei seriam financiadas até o final de setembro.

*Com Informações da Associated Press.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar