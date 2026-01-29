Cruz Vermelha informa que transferiu corpos de 15 palestinos para Gaza

A Cruz Vermelha informou nesta quinta-feira (29) que facilitou a transferência de 15 corpos de palestinos para a Faixa de Gaza, após a repatriação para Israel dos restos mortais do último refém mantido no território.

"Isto marca o fim de uma operação que se prolongou por meses e permitiu reunir famílias e apoiar a aplicação do acordo de cessar-fogo", destacou a organização.