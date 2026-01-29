Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cruz Vermelha informa que transferiu corpos de 15 palestinos para Gaza

Autor AFP
Tipo Notícia

A Cruz Vermelha informou nesta quinta-feira (29) que facilitou a transferência de 15 corpos de palestinos para a Faixa de Gaza, após a repatriação para Israel dos restos mortais do último refém mantido no território.

"Isto marca o fim de uma operação que se prolongou por meses e permitiu reunir famílias e apoiar a aplicação do acordo de cessar-fogo", destacou a organização.

A Cruz Vermelha mediou a libertação dos reféns capturados pelo Hamas no ataque de 7 de outubro de 2023 a Israel, que desencadeou o conflito atual na Faixa de Gaza. No acordo de cessar-fogo, em vigor desde outubro passado, Israel prometeu entregar o corpo de 15 palestinos a cada corpo de israelense devolvido.

Segundo a Cruz Vermelha, a operação começou em outubro, com a libertação e transferência de 20 reféns e 1.808 presos palestinos soltos por Israel. Posteriormente, a organização facilitou o retorno dos mortos, inluindo 27 de 28 reféns e 360 corpos de palestinos.

Em Gaza, o diretor do Hospital Al-Shifa, Mohamed Abu Salmiya, confirmou que 15 corpos foram levados hoje para a unidade. O Ministério da Saúde do Hamas confirmou que Israel devolveu um total de 360 corpos.

